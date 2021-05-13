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13.05.2021 (19:05)

Службе специального контроля Минобороны исполнилось 63 года

13 мая 2021 г. в Службе специального контроля (ССК) состоялось торжественное собрание в честь 63-летия с момента образования.

Начальник подразделения полковник Игорь Токарев поздравил личный состав с знаменательный датой, поблагодарил за успешное выполнение задач по мониторингу ядерной и геофизической обстановки в мире, вручил ведомственные награды.

Перед военнослужащими с концертной программой выступила эстрадная группа Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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