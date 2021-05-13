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13.05.2021 (20:50)

В 12 Главном управлении Минобороны России стартовал отборочный этап конкурса «Воин мира»

В 12 Главном управлении Минобороны России стартовал отборочный этап конкурса «Воин мира». Соревнования проводятся на базе 84 Учебного центра в Сергиевом Посаде.

Для участия во Всеармейском этапе в Подмосковье прибыли 14 команд, представляющие соединения и воинские части. В состав каждой команды входят два военнослужащих – мужчина и женщина.

В ходе конкурса участникам предстоит показать свое мастерство не только в выполнении нормативов боевой и физической подготовки, но и проявить свои творческие и интеллектуальные способности.

Конкурс состоит из следующих этапов: литературно-художественный и танцевальный творческий этап «Кавалер (Сударыня)»; военно-спортивный этап «Атлет»; военно-профессиональный этап «Профессионал»; этап по огневой подготовке «Снайпер»; этап на знание военной истории и международного гуманитарного права «Эрудит».

По окончании отборочного этапа из лучших участников от 12 ГУМО формируется команда для участия во всеармейском этапе. По результатам всеармейского этапа формируется сборная команда Российской Федерации по конкурсу «Воин мира», которая будет отстаивать честь нашей страны на международном этапе АрМИ-2021.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воин мира , АрМИ
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