13.05.2021 (19:55)

Подразделения ВС РФ вывезли из Арктики около 3 тыс. металлолома в прошлом году

«Военные собрали и утилизировали около 3 тыс. тонн металлолома собрано в Арктике в прошлом году в рамках программы по ликвидации экологического ущерба Арктики», – сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

По его словам, освоение Арктики – это целый комплекс мероприятий, включающих в себя в том числе строительство развитой современной инфраструктуры на островах арктических архипелагов, целенаправленную деятельность по охране окружающей среды и экологии, научно-исследовательскую и океанографическую деятельность.

«Только за 2020 год в рамках мероприятий по ликвидации экологического ущерба Арктике собрано 2830 тонн металлолома и доставлено на материк», – сказал Моисеев.

По его словам, совместно с Русским географическим обществом в конце прошлого года обследованы объекты на архипелаге Новая Земля и в акватории Северного морского пути, в результате чего результате найдено более 120 экспонатов, имеющих важное историческое значение.

«В этом году эта работу также продолжим», – добавил командующий.

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