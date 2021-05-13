13.05.2021 (19:30)
Доля новейшего вооружения Северного флота в этом году достигнет более 62 процентов
«Северным флот получит в этом году 345 единиц вооружения, доля современной техники составит свыше 62 процентов», – сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».
«Продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия. В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3 процента», – сказал адмирал Александр Моисеев на брифинге.
«На Северном флоте предусмотрено проведение испытаний 79 образцов военной техники, среди них – 13 кораблей и судов», – добавил он.
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