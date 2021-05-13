13.05.2021 (19:22)

В Улан-Удэ завершился открытый чемпионат отдельного гвардейского соединения ВДВ по спортивному ориентированию

На стадионе посёлка Сосновый Бор (Улан-Удэ) состоялся открытый чемпионат Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения по спортивному ориентированию.

Соревнования проводились с целью повышения уровня физической подготовленности личного состава, его спортивного мастерства и военно-профессиональной работоспособности.

В чемпионате приняли участие команды, представляющие все соединения и воинские части, дислоцированные в Улан-Удэнском гарнизоне, а также ученики средних образовательных учреждений города. Всего в соревнованиях приняло участие около 40 военнослужащих гарнизона и 60 воспитанников образовательных учреждений.

Чемпионат проводился по форме кросс-классика, контрольное время 1,5 часа. В течение контрольного времени участникам необходимо было найти контрольные пункты в правильной последовательности. Соревнования проводились с применением электронной системы отметки Sportident.

Команды, занявшие первое, второе, третьи места были награждены кубками и грамотами.

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