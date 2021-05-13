13.05.2021 (15:00)

Слушатели и курсанты выпускного курса ВА ВКО приняли участие в ежегодном командно-штабном учении «Весна-2021»

Слушатели и курсанты выпускного курса Военной академии воздушно-космической обороны приняли участие в ежегодном командно-штабном учении «Весна-2021».

В мероприятии приняли участие более 300 обучаемых и преподавателей академии, в том числе военнослужащие иностранных государств, проходящие обучение в академии. В ходе четырех этапов учения были отработаны вопросы боевого дежурства и боевого применения соединений и частей войск противовоздушной и противоракетной обороны во взаимодействии с соединениями космических войск. Изюминкой учения является передислокация обучаемых на полигон Ашулук и выполнение задач с боевой стрельбой в новом позиционном районе.

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