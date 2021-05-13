13.05.2021 (17:35)

Участники всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» прибыли в Челябинскую область

Экипажи танков и боевых машин пехоты четырех военных округов, ВДВ и трех высших учебных заведений Минобороны России прибыли в Челябинскую область для участия во всеармейских этапах конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» АрМИ-2021.

Команды Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ разместились на базе гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), которая в этом году принимает всеармейские этапы конкурсов Армейских международных игр-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». После размещения личного состава и техники участники команд приступили к подготовке боевых машин и тренировкам на полигоне: механики-водители знакомятся с трассой и изучают особенности преодоления искусственных и естественных препятствий. Все команды прошли регистрацию, инструктаж по соблюдению требований безопасности и медицинский осмотр для допуска к участию в соревнованиях.

В составе команд-участниц в ЦВО прибыло более 500 военнослужащих из числа экипажей танков и боевых машин пехоты, судейского корпуса, тренерских групп и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3. Церемония открытия и первые этапы «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» пройдут в понедельник, 17 мая, на полигоне Чебаркульский в Челябинской области.

ЦВО в конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» представляют команды гвардейской танковой дивизии и кузбасской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЦВО соответственно, которые победили в окружных этапах соревнований.

ЦВО во второй раз принимает состязания всеармейского уровня. На полигоне проведен комплекс подготовительных работ: отлажена работоспособность мишенных комплексов, оборудованы участки для стрельбы и преодоления искусственных препятствий. Состязания пройдут в течение двух недель и завершатся в конце мая.

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