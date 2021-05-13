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13.05.2021 (16:10)

В Калининградский области воспитанников кадетского морского корпуса посвятят в кадеты

Воспитанники филиала кадетского морского корпуса в городе Гусев Калининградский области готовятся к торжественному принятию присяги, которое состоится 14 мая.

Нагрудный знак кадета получат 54 воспитанника. Лучшим из них будет присвоено звание младшего вице-сержанта, их назначат на должности командиров взводов и заместителей командиров отделений.

На торжественной церемонии будут присутствовать командный и преподавательский составы училища, командование армейского корпуса Балтийского флота, представители местной администрации, ветеранских и общественных организаций, а также родители учащихся, в сопровождении которых кадеты пойдут в свое первое увольнение.       

В филиале кадетского морского корпуса в Гусеве обучаются школьники 5-11 классов из всей Калининградской области. Обучением и воспитанием кадет занимается профессиональный педагогический коллектив учителей и воспитателей из числа офицеров запаса Вооружённых Сил РФ, государственных служащих.  Слаженная работа всего педагогического коллектива, творческий подход к делу позволило организовать эффективное взаимодействие воспитанников, родителей и всего коллектива. Результатами этой работы является участие воспитанников филиала в патриотических конкурсах, спортивных соревнованиях, музыкальных конкурсах, интеллектуальных олимпиадах. Ежегодно воспитанники филиала становятся победителями различных этапов областного смотра-конкурса кадетских классов Калининградской области, интеллектуальных олимпиад по 3D моделированию.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Нахимовское училище , Кадетский корпус
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