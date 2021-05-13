13.05.2021 (17:55)

В Центральном доме Российской Армии состоялось заседание литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя Владимира Карпова

12 мая в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялось заседание литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя Владимира Карпова, посвященное Дню Победы.

С докладом «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в творчестве членов ЛИТО» на заседании выступил руководитель литобъединения заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Силкин.

Также прозвучали стихи, посвященные Великой Отечественной войне и Великой Победе. Владимир Силкин прочитал несколько стихотворений из готовящейся к выпуску антологии поэзии современных авторов «День Победы» — Эдуарда Балашова, Николая Зиновьева и собственного сочинения. Со своими стихотворениями ознакомили члены ЛИТО Галина Романова, Игорь Потапов, Вячеслав Барсуков, Александр Вырвич. А член литобъединения Владимир Кулаков представил авторскую музыкально-поэтическую аудиопрограмму «Осень в стиле блюз».

Выступление ведущего редактора студии Владимира Шигина было посвящено исторической роли святого благоверного князя Александра Невского, чье 800-летие в нашей стране отмечается в этом году.

В рамках заседания состоялось награждение самых активных членов ЛИТО благодарственными грамотами начальника Центрального дома Российской Армии и памятными медалями Московской городской организации Союза писателей России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице