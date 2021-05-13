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13.05.2021 (16:20)

В Калининградской области в ходе учения расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили командные пункты условного противника

В Калининградской области в ходе планового учения расчеты ракетного соединения армейского корпуса флота, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», отработали уничтожение важных объектов противника.

Накануне ракетчики совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и пересеченной местности, преодолевая естественные препятствия, условно зараженные районы и маневрируя в ограниченном пространстве.

По прибытии они провели мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые расчеты ракетного соединения отработали проверку работоспособности систем ракет, а также выполнили их перегрузку на пусковые установки, используя транспортно-заряжающие машины.

Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив электронные пуски крылатых ракет.

В учении было задействовано около 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

ОТРК «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальностях до 500 км. Комплекс предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Ракетные войска , Западный военный округ
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