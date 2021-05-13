13.05.2021 (16:55)

Участники Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» прибыли в Новосибирск

Все команды, которые примут участие во Всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки», прибыли в Новосибирск. Соревнования пройдут с 17 по 30 мая на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Всего в конкурсе примут участие 11 команд – команды Центрального, Восточного, Западного, Южного военных округов, команда Северного флота, военнослужащих воздушно-десантных войск, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также команда Росгвардии.

В общей сложности в Новосибирск для участия в соревнованиях прибыли около 200 военнослужащих.

Участники соревнований разместились в НВВКУ, прошли регистрацию, медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности и приступили к тренировкам.

Разведчикам предстоит прохождение нескольких этапов конкурса: преодолеть «Тропу разведчика», форсировать водную преграду, показать навыки вождения боевых машин, совершить марш-бросок, выполнить упражнения контрольных стрельб. Все соревнования будут проходить в условиях, приближенных к боевым.

Церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» состоится 17 мая на полигоне Кольцово в Новосибирской области.

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