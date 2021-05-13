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13.05.2021 (15:55)

Армейская рапиристка выиграла девятые кряду Всероссийские соревнования по фехтованию среди женщин

Накануне в подмосковном Новогорске прошли Всероссийские соревнования по фехтованию среди женщин. Лучшей стала армейская рапиристка капитан Инна Дериглазова, которая одержала девятую подряд победу на подобных турнирах.

На пути к финалу Инна Дериглазова, в числе прочих, выиграла у двух одноклубниц: прапорщика Анастасии Ивановой со счетом 15:5 и лейтенанта Аделины Загидуллиной со счетом 15:6.

В финале турнира Инна Дериглазова встретилась с представительницей Курской области Полиной Козаевой. Лишь в начале встречи соперница смогла навязать армейской рапиристе борьбу, затем вся инициатива полностью перешла к олимпийской чемпионке. В итоге встреча завершилась со счетом 15:8.

Обладательницами бронзовых наград стали Загидуллина и Лейла Пириева.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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