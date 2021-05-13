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13.05.2021 (16:05)

Настоятель мечети поздравил военнослужащих-мусульман российской военной базы в Киргизии с праздником Ураза-байрам

Настоятель мечети города Канта Муххамад Дургалов поздравил с праздником Ураза-байрам военнослужащих-мусульман объединенной российской военной базы в Киргизии. Обращаясь к ним, имам Муххамад Дургалов пожелал российским военнослужащим здоровья, мирного неба над головой, семейного счастья и духовной готовности всегда прийти на помощь друг другу в трудную минуту.

Также со словами поздравления перед военнослужащим выступил помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин, организовавший встречу накануне праздника.

Справочно:

Объединенная российская военная база Кант в Киргизии является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Киргизия
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