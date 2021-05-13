13.05.2021 (15:40)

Курсанты филиала Военной академии МТО в г. Омске приняли участие в работе VIII всероссийской студенческой научной конференции «Студент: наука, профессия, жизнь»

Курсанты омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения приняли участие в работе VIII Всероссийской студенческой научной конференции с международным участием «Студент: наука, профессия, жизнь». Мероприятие было организовано в Омском государственном университете путей сообщения. Оно проходило при поддержке Министерства транспорта РФ и Федерального агентства железнодорожного транспорта.

В ходе конференции курсанты филиала выступили на трех секциях («История», «Культурология» и «Русский язык и литература»), на которых они стали дипломантами, выдержав достаточно серьезную конкуренцию среди представителей разных вузов нашей страны.

Особо стоит отметить курсантов специального факультета, представлявшим свои доклады на русском языке в секции «Культурология» и занявшими 1 место по итогам голосования.

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