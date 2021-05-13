13.05.2021 (17:45)

В Псковской области экипажи вертолётов Ми-8 Западного военного округа выполнили полёты в сложных метеорологических условиях

В Псковской области в бригаде армейской авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проведены учебно-тренировочные полеты.

Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали элементы пилотирования в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и осадков днем при сильном боковом ветре. При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам.

Особая роль в программе полетов была уделена совершению посадки вертолёта, как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости. Уровень метеоминимума для каждого лётчика индивидуален и исходит из уровня личной подготовки и класса квалификации.

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