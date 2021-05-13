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13.05.2021 (17:40)

В Ленинградской области в авиационных частях Западного военного округа обсудили вопросы безопасности полетов

В Ленинградской области прошёл инструкторско-методический сбор с командирами рот радиотехнического обеспечения полётов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе занятий обсуждались вопросы организации связи, радиолокационного и метеорологического обеспечения полётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения, доведены требования руководящих документов по организации и обеспечению безопасности полётов.

Кроме того, с военнослужащими были проведены методические занятия, на которых был рассмотрен порядок подготовки средств связи и радиотехнического обеспечения в авиационных соединениях и воинских частях, порядок проведения технического обслуживания и обеспечения безопасности личного состава.

В сборе приняло участие более 30 специалистов подразделений связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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