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13.05.2021 (16:40)

В Кировской области сотрудники ВАИ ЦВО провели с начала года более 800 технических осмотров

Более 800 технических осмотров транспортных средств соединений, воинских частей и учреждений Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных в Кировской области, провели сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) с начала года.

В парках боевых машин военные автоинспекторы проверяли исправность и техническое состояние рулевого управления, работоспособность двигателя, тормозных систем, а также всех агрегатов транспортных средств, влияющих на безопасность дорожного движения. Диагностика проводилась в том числе при помощи аппаратных средств и специального оборудования мобильного пункта проверки технического состояния ППТК на базе микроавтобуса «Газель».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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