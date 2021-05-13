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13.05.2021 (17:30)

Летчики армейской авиации ЦВО выполнили учебно-тренировочные полеты в небе над Новосибирском

Летчики отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили учебно-тренировочные полеты в небе над Новосибирском.

В ходе летной тренировки экипажи транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ-В и ударных Ми-24 выполнили полеты по заданному маршруту с разведкой различных объектов, а также отработали слаженность действий в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель по приборам и визуальному ориентированию.

В мероприятиях было задействовано более 10 единиц техники, а также свыше 50 военнослужащих из числа летного и инженерного состава.

Отдельный вертолетный полк входит в состав общевойскового объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО с местом базирования в Новосибирской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Центральный военный округ
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