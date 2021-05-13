13.05.2021 (17:20)

В День Черноморского флота в Севастополь прибыл агитационный поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Агитационный поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Севастополь в период празднования 238-й годовщины со дня образования Черноморского флота (ЧФ).

На железнодорожном вокзале состоялась встреча агитпоезда. Оформление его вагонов отражает исторические страницы истории России и новейшие достижения Вооружённых Сил нашей страны.

На акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» для жителей и гостей города-героя была организована работа полевых кухонь. Также были развёрнуты пункты отбора на военную службу по контракту, выставлены для показа современные образцы вооружения и военной техники Черноморского флота.

Стоянка и работа выставочных экспозиций эшелона в Севастополе будет продолжаться с 11.00 до 16.00. На дальнейший маршрут поезд убудет в 20:00 13 мая.

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