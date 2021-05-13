13.05.2021 (13:00)

В Севастополе отмечают 238-летие Черноморского флота

В Севастополе проходят праздничные мероприятия по случаю 238-й годовщины со дня основания Черноморского флота.

Торжества начались с проведения молебна и возложение цветов командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Игорем Осиповым и членами Военного совета на могилы адмиралов в Соборе святого равноапостольного князя Владимира, усыпальнице выдающихся флотоводцев-адмиралов.

Затем командование, военнослужащие флота возложили венки и цветы к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II.

Празднование продолжилось в Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота, где состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих.

Также, по традиции, моряки-черноморцы и военнослужащие воинских частей флота возложили цветы к памятному знаку Черноморской эскадры, памятным знакам первому командующему флотом вице-адмиралу Ф.А. Клокачёву и адмиралу В.А. Корнилову, к бюстам: адмирала М.П. Лазарева, адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, матроса Петра Кошки, к мемориальному комплексу «Витязям Черноморских глубин», памятникам адмиралам П.С. Нахимову и Д.Н. Сенявину.

По завершении праздничных мероприятий на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва» пройдёт концерт «Вечер на рейде». Флагман флота будет отшвартован на бочках в Севастопольской бухте напротив Памятника затопленным кораблям. В концерте, который будет транслироваться на городские экраны и в прямом эфире местного телевидения, выступят певец Денис Майданов, оперный певец Владимир Самсонов и артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

Справка:

2 (13) мая 1783 г. в Ахтиарскую бухту прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Ф.А. Клокачева. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом

Ахтиарская бухта стала основным пунктом базирования кораблей флота. 3 (14.) июня 1783 г моряками были заложены первые четыре здания будущего города и порта. Первоначально он назывался Ахтиар (Белый утес), а затем в соответствии с указом Екатерины II от 10 февраля 1784 г. был назван Севастополем («Достойный город»). В 1785 г. был утвержден первый штат Черноморского флота.

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