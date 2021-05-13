13.05.2021 (17:10)

Всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» пройдет в Саратовской области

Всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» пройдет на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области.

Команды из военных округов, Северного Флота, Воздушно-десантных войск, Михайловской артиллерийской академии и 631-го Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Российской Федерации посоревнуются в точности стрельбы из стрелкового оружия и минометов.

Расчеты модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» будут состязаться в прохождении специального маршрута, выполняя на огневых участках стрельбу. Артиллеристы продемонстрируют точность стрельбы из миномета 2Б11, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74. Также военнослужащие на время выполнят нормативы по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тыс. метров в дневное и ночное время.

С 24 по 29 мая в ходе соревнований будут определяться лучшие минометные расчеты, которые представят Россию на международном этапе Армейских игр.

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