13.05.2021 (17:00)

Самарский военно-исторический музей ЦВО примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

Самарский военно-исторический музей Центрального военного округа (ЦВО) примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев».

15 мая у входа в музей будут работать интерактивные площадки, на которых будут развернуты стрелковый тир «Штурм», музей исторической реконструкции «Железный человек», выставка Самарского регионального отделения Поискового движения России, выставка современного оружия и ретроавтомобилей, площадка самарского филиала ЦСКА ВВС. Представители Дома офицеров Самарского гарнизона проведут акцию «Фронтовые треугольники».

Также будет работать творческая сцена, на которой выступят ансамбль песни и танца «Волжские казаки», театр эстрады «Льдинка», военный оркестр Самарского гарнизона, оркестр юнармейских барабанщиков «Барабанный бум» и другие.

Гости и жители города смогут увидеть в военном музее копии личных дел великих полководцев таких, как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, уникальные медали и ордена, письма с фронта, знамена и флаги, раритетное вооружение и стрелковое оружие разных лет.

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