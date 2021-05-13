13.05.2021 (16:30)

Корабли Ленинградской военно-морской базы провели стрельбы в морских полигонах Балтийского флота

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Финского залива, корабли Ленинградской военно-морской базы провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения противника.

Стрельбы выполнялись экипажами в рамках учения по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения.

В учении были задействованы малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», базовые и рейдовые тральщики «Павел Хенов», «РТ-57» и «РТ-248».

Попутно экипажами кораблей были отработаны задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника, выполнены минные постановки.

Корабельная тральная группа в составе базовых и рейдовых тральщиков отработала боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин с применением контактных тралов, уничтожению мин корабельным вооружением, проводке отряда кораблей по безопасному фарватеру.

При выполнении стрельб личный состав радиотехнических боевых частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчётами артиллерии отработал вопросы отражения ударов управляемым оружием. Они выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа.

Помимо стрельб, были отработаны элементы организации взаимодействия и связи между кораблями, противодиверсионные действия в ходе стоянок на незащищенном рейде, а также совместное маневрирование в разное время суток.

В ближайшее время боевые корабли, закончив выполнение задач в морских полигонах флота, начнут возвращение в пункты постоянного базирования в Кронштадте.

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