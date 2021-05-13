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13.05.2021 (16:15)

Связисты Оперативной группы российских войск в Приднестровье перевели технику на летний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) военные связисты завершили плановую подготовку вооружения и военной техники (ВВТ) к летнему режиму эксплуатации.

Для проведения работ по переводу техники связи на летний период обучения было привлечено 100% военнослужащих роты мобильных средств связи ОГРВ ПРРМ. Связисты обслужили около 1500 узлов и агрегатов на более 20 единицах военной техники.

В рамках перевода техники на летний режим эксплуатации специалисты проверили исправность систем и агрегатов, готовность специальной и автомобильной техники к выполнению задач по предназначению.

По завершении перевода техники командованием ОГРВ ПРРМ будет проведен смотр ее готовности к эксплуатации в летних условиях для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи , Приднестровье
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