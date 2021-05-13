13.05.2021 (16:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье принят комплекс мер по противопожарной защите военных объектов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) принят комплекс мер по противопожарной защите военных объектов.

В связи с прогнозируемой жаркой погодой и приближением пожароопасного периода противопожарные мероприятия проведены во всех военных городках ОГРВ ПРРМ.

Меры по противопожарной охране приняты на складе артиллерийских боеприпасов ОГРВ ПРРМ (с. Колбасна). В общей сложности на складе боеприпасов произведена опашка периметра размером более 50 гектаров. На складах обеспечен резерв воды в необходимых количествах, подготовлены и заполнены около 50 пожарных водоемов общим объемом более 1,5 тыс. куб. метров воды.

Во всех военных городках ОГРВ ПРРМ были заменены огнетушители с истекающим сроком эксплуатации на новые, проверены все противопожарные коммуникации зданий и схемы пожарной эвакуации.

В военных городках ОГРВ ПРРМ постоянно несут службу противопожарные команды, которые обучены слаженным действиям при возникновении нештатных ситуаций и в течение считанных минут выезжают в необходимом направлении. Для закрепления полученных навыков в зимнем периоде обучения было проведено около 25 учебных пожарных тревог.

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