13.05.2021 (15:45)

В Ленинградской области сапёры общевойсковой армии ЗВО очистили более 30 тыс. кв. м полигонного фонда от взрывоопасных предметов

В рамках подготовки к новому периоду обучения военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершили очистку более 30 тыс. кв. м территории полигонных фондов объединения от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.

Саперные группы при помощи мобильных комплектов разминирования и миноискателей ИМП-2 в течение месяца обследовали территории танковых директрис и войсковых стрельбищ общевойскового объединения на предмет наличия неразорвавшихся снарядов и боеприпасов, ручных осколочных и имитационных гранат.

Кроме того, некоторые найденные взрывоопасные предметы уничтожались накладными зарядами на безопасных расстояниях от жилых домов и других объектов с учетом радиусов возможного разлета осколков. Территория, на которой осуществлялось уничтожение боеприпасов, дополнительно обозначена табличками и усилена военнослужащими в специальной экипировке.

Сплошная очистка полигонов является неотъемлемой частью подготовки к новому периоду обучения и проводится военнослужащими полка в плановом режиме.

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