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13.05.2021 (15:30)

В Смоленской области стартовали сборы с заместителями командиров подразделений по военно-политической работе общевойсковой армии ЗВО

В Смоленской области стартовали учебно-методические сборы с заместителями командиров подразделений по военно-политической работе воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа.

В ходе сборов военнослужащие внесут свои предложения по организации военно-политической работы, культурно-массовых мероприятиях, развитию досуговой базы, а также обсудят новые методики по психологической работе с военнослужащими. Заместители командиров подразделений по ВПР сдадут тесты по правовым знаниям и выполнению различных ситуационных задач, а также выполнят нормативы по огневой и физической подготовке.

Особое внимание в ходе сборов будет уделено проведению информационных и культурно-художественных программ, связанных с Армейскими международными играми, мотивационной работе с военнослужащими и привлечении новых участников.

Всего в учебно-методических сборов принимают участие свыше 100 заместителей командиров подразделений по ВПР.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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