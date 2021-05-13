13.05.2021 (15:15)

В Ростове-на-Дону состоялось открытие выставки Русского географического общества



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ростове-на-Дону состоялось открытие выставки Русского географического общества

В Ростове-на-Дону в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) состоялось открытие передвижной экспозиции Русского географического общества (РГО). На торжественной церемонии присутствовали представители командования ЮВО и курсанты учебных военных центров.

Экспозиция содержит образцы, привезённые из экспедиций, артефакты, документы из архива РГО о вкладе представителей общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также материалы о выдающихся исследователях, собравших уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой и Великой Отечественной войны, имеющие статус «Объект археологического наследия» (возраст объекта более 100 лет).

Также в составе передвижной экспозиции представлен раздел «Хранившие семейное тепло», посвящённый жёнам советских полководцев и военачальников. В его основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, воспоминания.

В Ростове-на-Дону выставка продлится до 22 мая в Доме офицеров ЮВО (Будённовский проспект, дом 34). На юге России экспозиция также будет представлена в Севастополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске. Проект направлен на популяризацию природного, исторического и культурного наследия нашей страны.

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