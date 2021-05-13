13.05.2021 (14:45)

Порядка 40 призывников из Иванова пополнят ряды Преображенского и Семеновского полков

В Иванове состоится торжественная отправка порядка 40 призывников для прохождения службы в отдельном комендантском Преображенском полку и отдельном стрелковом Семеновском полку Западного военного округа.

В настоящее время офицеры полков завершили работу по отбору кандидатов на службу. Отправки воинских команд к месту несения службы начнутся в начале июня.

«Сегодня многие призывники из Иванова и области исполняют свой конституционный долг — достойно проходят военную службу, — отметил военный комиссар г. Иваново Олег Хасабов. — От командования воинских частей приходят много положительных отзывов о службе наших земляков. Мы уверены, что и нынешние новобранцы будут достойно служить Отчизне».

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