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13.05.2021 (14:30)

В общевойсковой армии ЗВО первые команды уволенных в запас военнослужащих убыли домой

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, начался процесс увольнения в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях были исключены торжественные построения, читка приказов и вручение документов военнослужащим были проведены в групповом формате, с участием командиров соединений или их заместителей по военно-политической работе.

Для переезда к месту жительства на увольняемых военнослужащих оформлены воинские перевозочные документы на железнодорожный и авиационный транспорт. Перед посадкой в транспорт каждому военнослужащему были выданы средства индивидуальной защиты -  антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания. 

Всего из рядов общевойсковой армии ЗВО, планируется уволить в запас свыше 2,5 тысяч военнослужащих по призыву.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ , Увольнение в запас
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