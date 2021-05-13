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13.05.2021 (14:15)

В Подмосковье пройдет всеармейский конкурс «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021

В Подмосковье на специализированном полигоне пройдет всеармейский этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники» Армейских международных игр-2021, а также соревнования по автомобильному кроссу на кубок начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России.

В состязаниях примут участие команды военных автомобилистов и специалистов автобронетанковой службы Западного, Центрального, Южного и Восточного военных округов, Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Росгвардии, Центра контраварийной подготовки ВС РФ, Острогожского учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и Автомобильной базы Минобороны России.

Соревнования будут проходить с 25 по 29 мая на трассе в Московской области.

Во всеармейском этапе конкурса примут участие более 200 военнослужащих. Военные водители продемонстрируют мастерство вождения автомобилей КамАЗ, «Урал» и УАЗ в экстремальных условиях, преодолеют препятствия и сложные участки местности на маршруте движения с учетом временных показателей.

Победители соревнований будут отстаивать честь Российской армии на международном этапе конкурса, который пройдет в августе на базе Острогожского учебного центра в Воронежской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Мастера автобронетанковой техники
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