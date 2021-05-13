Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2021 (14:00)

Под Воронежем прошли комплексные занятия по стрельбе из ПТРК с танкистами и мотострелками общевойсковой армии ЗВО

Фото Видео

С военнослужащими танкового и мотострелкового полков общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведены комплексные занятия по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на полигоне Погоново в Воронежской области.

Занятие включало в себя изучение методической части, тренировки на виртуальных тренажёрных комплексах и учебных точках, а также боевую стрельбу по мишеням на расстоянии до 2,2 тыс. метров.

В ходе боевой стрельбы военнослужащие выполняли норматив по скоростному развёртыванию ПРТРК «Фагот» с последующим обнаружением цели и стрельбой из фортификационного укрытия. Расчёты комплексов должны были нацелиться и уничтожить условный танк противника за указанное время.

Также во время занятий танкисты отработали поражение целей из гладкоствольных орудий танков Т-72Б, адаптированных под стрельбу противотанковой управляемой ракетой «Рефлекс». Данная ракета управляется лазерным целеуказателем и способна поражать противника на расстоянии до 5 километров, пробивая до 900 миллиметров даже динамической брони.

Всего в комплексных занятиях принимали участие около 500 военнослужащих танкового и мотострелкового полков общевойсковой армии ЗВО. Ими выполнено около 100 боевых выстрелов противотанковыми управляемыми ракетами.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по жиму штанги лежа
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с инструкторами по РХБ защите
Российские военнослужащие в Приднестровье повышают классную квалификацию
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с группами разминирования

Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false