13.05.2021 (13:45)
Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь) стал бронзовым призёром этапа Кубка России по парусному спорту
В Таганроге завершился III этап Кубка России – регата памяти Александра Новикова в классе «Финн». Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь) Денис Кипко завоевал бронзовую награду соревнований.
В Ростовскую область на регату памяти Александра Новикова приехали 18 сильнейших рулевых класса «Финн» со всей России. По итогам семи проведенных гонок Денис Кипко в упорной борьбе завоевал бронзовую награду.
Подняться выше в протоколе Денису помешал неудачный приход в последней гонке соревнований. Победителем этапа Кубка России стал Александр Кулюкин, «серебро» – у Дмитрия Петрова.
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