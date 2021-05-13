Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2021 (13:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь) стал бронзовым призёром этапа Кубка России по парусному спорту

В Таганроге завершился III этап Кубка России – регата памяти Александра Новикова в классе «Финн». Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь) Денис Кипко завоевал бронзовую награду соревнований.

В Ростовскую область на регату памяти Александра Новикова приехали 18 сильнейших рулевых класса «Финн» со всей России. По итогам семи проведенных гонок Денис Кипко в упорной борьбе завоевал бронзовую награду.

Подняться выше в протоколе Денису помешал неудачный приход в последней гонке соревнований. Победителем этапа Кубка России стал Александр Кулюкин, «серебро» – у Дмитрия Петрова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Армейские спортсмены завоевали 22 медали различного достоинства на чемпионате и Первенстве России по кикбоксингу
Спортсмены ЦСКА завоевали три лицензии на Олимпийские игры на Кубке Мира по прыжкам в воду в Токио
На Аллее спортивной славы ЦСКА почтили память трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Рагулина
Женская команда ЦСКА по гандболу вышла в финал Чемпионата России

Метки:
ЦСКА
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false