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13.05.2021 (13:30)

Команды Северного флота провели очередные хоккейные игры в Сочи

Команды Северной военной хоккейной лиги провели очередные встречи в рамках фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи.

На льду Дворца спорта «Большой» в дивизионе «Лига Мечты. Малый кубок», авиаторы Северного флота из команды «Гроза» одержали победу над хоккеистами из города Орла (команда «Ледовая арена»).

Первая двадцатиминутка закончилась с одинаковым счетом — 1:1. Во втором периоде североморцы забросили три шайбы, не позволив орловцам прорвать свою оборону. В заключительном периоде авиаторы дважды взяли ворота «Ледовой арены», получив в ответ только одну шайбу. Окончательный счет матча — 6:2.

Нападающий команды «Гроза» Евгений Постыко поставил рекорд по заброшенным шайбам в своем дивизионе. В двух матчах он забросил девять шайб.

Хоккеисты армейского корпуса Северного флота из команды «Армата», выступающие в дивизионе «Лига Надежды», проиграли команде «Лёд-9» из Нижнего Новгорода.

Сегодня в 17:45 «Армата» сыграет с командой «Строитель» из города Ижевска, а в 21:15 «Гроза» встретится с хоккеистами из Норильска — командой «Заполярник».

Прямая трансляция матчей фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи проходит в одной из социальных сетей в группе Северной военной хоккейной лиги.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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