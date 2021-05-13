13.05.2021 (13:15)

В Пскове завершился конкурс специалистов служебного собаководства ВДВ «Верный друг»

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился конкурс специалистов служебного собаководства Воздушно-десантных войск «Верный друг», проходящий в рамках Армейских международных игр-2021.

В соревнованиях приняли участие представители десантно-штурмовых соединений из Пскова и Ульяновска, а также отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ из подмосковной Кубинки.

В ходе четырех этапов конкурса участники и их четвероногие питомцы состязались в преодолении 300-метровой полосы препятствий, задержании нарушителя, его досмотре, конвоировании и защите от нападения нарушителя. Также прошли соревнования в «дог-биатлоне», где участникам необходимо было преодолеть дистанцию 3 тыс. м с двумя огневыми рубежами, где инструкторы-кинологи вели огонь из мелкокалиберной винтовки из положения лежа и стоя. Кроме того, в упражнении «меткий стрелок» участники соревновались в стрельбе из автомата АК-74М из различных положений.

По итогам конкурса победу на этапе ВДВ одержали хозяева — команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Команда-победительница примет участие во всеармейском кинологическом конкурсе «Верный друг», который пройдет в конце мая в подмосковном Дмитрове.

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