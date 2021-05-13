13.05.2021 (12:45)

В Тюменской области военнослужащие ЦВО локализовали очаги возгорания на территории площадью более 400 гектаров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Тюменской области военнослужащие ЦВО локализовали очаги возгорания на территории площадью более 400 гектаров

Военнослужащие инженерно-саперного полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тушения природных пожаров в Тюменской области локализовали очаги возгорания на территории общей площадью более 400 га.

Очаги возгорания находились примерно в 15 километрах от населенных пунктов Мизоново и Ожогино, а также в близости деревни Орловка и села Бутусово. Кроме них военнослужащие локализовали природный пожар в стометровой близости от деревень Булановка и Михайловка Ишимского района, после чего переместились на 20 км в сторону поселка Долматово Казанского района Тюменской области.

«Наша основная задача – очаг возгорания взять в кольцо и не дать выйти огню за пределы кольца. На радиусе этого кольца выставляется военнослужащие, которые предотвращают переход огня за пределы. Солдаты во взаимодействии с Авиалесоохраной справляются с поставленными задачами», – сказал командир инженерно-позиционной роты старший лейтенант Андрей Ковтун.

К ликвидации ландшафтных пожаров привлечено 40 военнослужащих. Для тушения применяются ранцевые огнетушители РП-15. Кроме этого, для локализации очагов возгорания военнослужащие совместно с сотрудниками МЧС используют тактику встречного пала травы.

В готовности к применению содержатся два вертолета Ми-8 из состава бригады армейской авиации ЦВО под Екатеринбургом. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.

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