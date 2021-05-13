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13.05.2021 (12:30)

В Самаре отметили 800-летие легендарного русского полководца Александра Невского

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В Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» и премьера документального фильма, посвященный 800-летию легендарного русского полководца Александра Невского.

Мероприятие прошло в большом концертном зале Дома офицеров. В нем приняли участие около 600 военнослужащих, кадетов и юнармейцев города Самары.

Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки» выступил с художественной музыкально-литературной композицией, посвященной великому полководцу. В рамках программы был показан 15-минутный документальный фильм Дома офицеров «Александр Невский»

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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