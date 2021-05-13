13.05.2021 (12:15)

Всеармейский этап соревнований «Конный марафон» пройдет на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва

Отборочный этап всеармейских соревнований «Конный марафон» между лучшими военнослужащими конных подразделений состоится с 24 по 30 мая на горном полигоне Кара-Хаак в рамках армейских международных игр (АрМИ-2021).

В конкурсе примут участие три команды: военнослужащие Южного военного округа, команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и команда Центрального военного округа.

За неделю до начала состязаний для участников будут проведены инструктажи, жеребьевка, пройдет подготовка личного состава, оружия, снаряжения и животных.

Во время соревнований военнослужащим предстоит преодолеть короткую и длинную дистанции на лошадях с выполнением специальных задач. Победителем станет команда, которая проедет маршрут за самое короткое время и с минимальным количеством штрафных очков. Лучшие военнослужащие представят Россию на международных состязаниях.

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