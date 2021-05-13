13.05.2021 (11:45)

Расчеты беспилотных летательных аппаратов ЦВО приступили к мониторингу лесных пожаров в Сибири



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Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к мониторингу очагов возгорания в лесистой местности вблизи военных объектов на территории Кемеровской области и Алтайского края.

В связи с наступлением пожароопасного сезона военнослужащие подразделений беспилотной авиации проводят разведывательные полеты в зонах расположения военных объектов, а также на прилегающих территориях, чтобы вовремя обнаружить возможные очаги возгорания и не допустить дальнейшего распространения огня.

Воздушная разведка ведется на высоте от 300 до 1000 метров и на удалении от пункта управления БЛА «Орлан-10» до 100 км. Применение беспилотников значительно сокращает время на получение достоверных данных о возможных очагах возгорания. Благодаря тепловизору и видеокамере, а также специальному бортовому оборудованию, которое установлено на воздушный разведчик, оператор комплекса получает информацию в режиме реального времени. Она существенно помогает координировать работы наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения.

В региональном центре управления штаба ЦВО ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах ответственности военного округа. В мониторинге лесных пожаров в Сибири задействовано более 200 военнослужащих и около 15 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБ защиты и связи.

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