13.05.2021 (11:30)

Из Сибири более тысячи призывников отправились на военную службу

С начала весеннего призыва со сборных пунктов военных комиссариатов Сибири более тысячи призывников отправились к местам прохождения военной службы. Призывники из Новосибирской, Омской, Иркутской, Томской областей, Алтайского и Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия были направлены для прохождения военной службы в воинские части Западного, Восточного и Центрального военных округов.

Перед отправкой они сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Молодые люди обеспечены медицинскими масками, бахилами, антибактерицидными средствами, а также вещевым и продовольственным имуществом. Отправка молодого пополнения осуществляется в отдельных изолированных вагонах, в которых произведена дезинфекционная обработка.

По прибытии в соединения и воинские части молодые люди проходят медицинское обследование, после чего размещаются в отдельных помещениях при казармах, где они проводят 14 дней на изоляции вместе со своими командирами. Там же для них организованы спальные места, пункты приема пищи, учебные классы, комнаты досуга, спортивные уголки и другие помещения, необходимые для полноценного быта военнослужащих по призыву.

Всего в ходе весеннего призыва из Сибири для прохождения военной службы планируется отправить около 10 000 человек.

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