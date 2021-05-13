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13.05.2021 (11:15)

В Военной академии ВКО начался сбор со специалистами военно-политической работы ВКС

В Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова начался учебно-методический сбор с должностными лицами военно-политических органов объединений, соединений, воинских частей и организаций Воздушно-космических сил (ВКС).

Мероприятие проводится под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майора Александра Максимцева. В сборе принимают участие более 120 офицеров.

Темой сбора является организация военно-политической работы (ВПР) и методика работы органов ВПР по профилактике наиболее актуальных правонарушений.

В ходе первого дня были проведены зачеты на знания обязанностей и руководящих документов, инструкторско-методические занятия. А в завершение дня для участников мероприятия была организована экскурсия по музею академии. Офицеры посетили командные пункты и ознакомились с учебно-материальной базой военного вуза, после чего состоялась концертная программа коллективов художественной самодеятельности Военной академии ВКО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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