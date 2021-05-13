13.05.2021 (10:50)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил военных моряков с Днем Черноморского флота

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с Днем Черноморского флота, который отмечается ежегодно 13 мая. Поздравительная телеграмма главкома ВМФ направлена в адрес командования Черноморского флота и доведена до всех категорий военнослужащих.

В тексте телеграммы адмирала Николая Евменова сказано:

Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

От имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю вас, ветеранов, весь личный состав с Днем Черноморского флота!

История создания регулярного Черноморского флота тесно связана с многовековой борьбой русского народа за выход к Азовскому и Черному морям. После присоединения Крыма к России Екатерина II издала Указ о создании Черноморского флота. 13 мая 1783 года прибытие в Ахтиарскую бухту кораблей Азовской флотилии ознаменовал решение одной из главных проблем государственного развития России — выхода к морю с созданием на нем военного флота.

Во все времена истории, отстаивая интересы России, моряки-черноморцы одерживали знаменательные победы над неприятелем. В ратной деятельности черноморцев формировалась русская школа военно-морского искусства. Выдающимися ее представителями были Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Д.Н. Сенявин, М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, Г.И. Бутаков, С.Г. Горшков и многие другие.

Моряки-черноморцы, развившие все лучшие из вековых традиций Российского флота, восстановили флот после гражданской войны, проявили величие духа, мужество, отвагу и героизм при защите свободы и независимости нашей многонациональной Родины. Они героически защищали Одессу, Севастополь и Крым, Приазовье и Кавказ, помогали войскам громить врага на приморских направлениях.

В наши дни военные корабли Черноморского флота под легендарным Андреевским флагом успешно выполняют сложные и ответственные задачи. Нынешнее поколение моряков-черноморцев является достойными продолжателями славных традиций своих героических предшественников. Они самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут свою нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации, защите ее национальных интересов в Мировом океане, восстановлению мира на территории Сирийской Арабской Республики.

Черноморский флот в структуре ВМФ является интенсивно развивающимся флотом. В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Черноморского флота надводными кораблями с высокоточным оружием. Будет активно продолжено оснащение новыми техникой и вооружением береговой составляющей Черноморского флота и, в частности, морской пехоты. Развивается морская авиация, инфраструктура базирования Черноморского флота. Все эти меры предпринимаются в целях эффективного выполнения задач черноморцами в своей операционной зоне ответственности, а также недопущения даже малейших угроз в адрес России на южном направлении.

В текущем году силы Черноморского флота продолжат выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, принимать участие в межвидовых, общефлотских учениях различного масштаба, а также в Главном военно-морском параде.

Отдельным и важнейшим направлением деятельности Главного командования ВМФ и командования Черноморского флота является дальнейшее совершенствование структуры базирования, обладающей самодостаточностью в вопросах обеспечения деятельности надводной, подводной, авиационной, береговой составляющих Черноморского флота.

Будет продолжено развитие научной и образовательной базы Черноморского флота, развитие системы сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок.

Черноморский флот сегодня является и будет являться всегда эффективным инструментом для сдерживания любых угроз с морских направлений, поддержания обстановки стабильности и мира в Черноморском регионе.

В этот знаменательный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, попутного ветра, удачных походов, новых успехов и счастливого возвращения к родным берегам в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой во славу нашей родины России.

Главнокомандующий ВМФ России

адмирал Николай Евменов

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