13.05.2021 (10:30)

На российскую военную базу в Абхазии прибудут около 500 новобранцев весеннего призыва

В июне в подразделения российской военной базы в Абхазии прибудут первые команды новобранцев, призванных весной 2021 года.

Из сборных пунктов военкоматов молодые люди будут прибывать в Абхазию в составе призывных команд железнодорожным и автомобильным транспортом. На пути следования призывники будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

Помимо формы и продовольственного пайка, каждый новобранец получит именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Также при мероприятиях призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Транспорт призывников продезинфицируют специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО). Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования новобранцев и сопровождающих воинские команды. Все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Призывники смогут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для молодого пополнения зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

По плану мероприятий весеннего призыва в российское воинское соединение ЮВО в Абхазии будет направлено более 500 человек.

Кроме того, в ходе комплектования подразделений военнослужащими по призыву в соединение начали прибывать первые команды младших военных специалистов – выпускников курсов учебных центров Минобороны России.

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