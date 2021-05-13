13.05.2021 (10:15)
Экипажи малых артиллерийских кораблей Каспийской флотилии провели комплексную тренировку по борьбе за живучесть корабля
В пункте базирования Каспийской флотилии экипажи малых артиллерийских кораблей «Махачкала», «Волгодонск» и «Астрахань» провели комплексную тренировку по борьбе за живучесть корабля на современном учебно-тренировочном комплексе. Данные мероприятия проводились в специально оборудованных помещениях, имитирующих отсеки корабля, где происходит фактическое возгорание переборок и поступление забортной воды.
В отсеке, предназначенном для тренировки по тушению пожара, производилась имитация взрыва с помощью пиропатронов. Матросам предстояло в минимальные сроки выполнить герметизацию горящего отсека, остановить распространение огня и ликвидировать очаги возгорания. Ранее аварийные партии отрабатывали развертывание средств пожаротушения и прибытие в «аварийный» отсек.
В ходе тренировки по устранению пробоин в получивший повреждение отсек поступала забортная вода. Матросы выполнили нормативы по установке специальных пластырей на пробоины различного диаметра и откачали поступившую воду.
На Каспийской флотилии учения и тренировки по борьбе за живучесть проводятся на регулярной основе и являются важным элементом боевой подготовки. Учебно-материальная база и возможности учебно-тренировочного комплекса позволяют одновременно подготовить до трех экипажей кораблей флотилии в течение месяца.