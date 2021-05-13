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13.05.2021 (10:00)

В Абхазии саперы ЮВО завершили сплошную очистку полигонов от взрывоопасных предметов

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках подготовки к летнему периоду обучения завершили сплошную очистку полигонов Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов.

Саперы ЮВО очистили от снарядов порядка 12 га. Большая часть работ проводилась в горно-лесистой местности. Военнослужащие осуществляли поиск взрывоопасных предметов в защитных костюмах сапера «Сокол», применяя современные средства обнаружения, такие как неконтактные искатели взрывных устройств «Коршун», селективные переносные индукционные металлоискатели «ИМПС» и др.

Найденные снаряды были уничтожены на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом. Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Весь личный состав, задействованный в мероприятиях по сплошной очистке полигонов от взрывоопасных предметов, прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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