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13.05.2021 (09:45)

Полигон Прудбой ЮВО в Волгоградской области готов к новому учебному периоду

В Волгоградской области завершилась комплексная работа по подготовке к летнему периоду обучения общевойскового полигона Прудбой Южного военного округа (ЮВО).

Саперы мотострелкового соединения ЮВО провели сплошную очистку территорий полигона с использованием миноискателей. К данному мероприятию было привлечено около 100 специалистов инженерно-сапёрного подразделения. В нем также было задействовано более 20 единиц специальной техники. Общая площадь очищенных территорий составила порядка 10 тыс. га.

Кроме того, в течение месяца была модернизирована и усовершенствована учебно-материальная база полигона. Особое внимание было уделено техническому оснащению войсковых стрельбищ – подготовлено около 1 тыс. мишеней, в том числе в комплектах радиоуправляемого мишенного оборудования. Всего к новому учебному периоду, который начнется 1 июня, подготовлено около 100 объектов огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , Полигон
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