13.05.2021 (11:00)

Совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии о проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места

Межведомственные координационные штабы России и Сирии ведут целенаправленную работу по содействию сирийским гражданам в добровольном и безопасном возвращении на родину и восстановлению мирной жизни в республике. На сегодняшний день совместными усилиями удалось вернуть в места избранного проживания 2 млн 249 тыс. 50 сирийских граждан.

Возвращение сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места остается национальным приоритетом для руководства Сирии. В целях активизации данного процесса сирийское правительство предпринимает максимум усилий по восстановлению критически важной инфраструктуры страны и созданию новых рабочих мест для возвращающихся сирийцев. Однако в условиях незаконной экономической блокады и нарушения суверенитета Сирии со стороны США и их союзников, оккупирующих территории страны, возможности сирийских властей сильно ограничены.

Сложившаяся экономическая ситуация в Сирии вызывает обеспокоенность и у представителей международных гуманитарных организаций, которые неоднократно призывали смягчить санкционную политику в отношении населения страны, затрудняющую доступ простых сирийцев к продовольствию и медикаментам, необходимым, в том числе, для борьбы с коронавирусом.

Вместе с тем, несмотря на заявления американской стороны о приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям, все призывы ослабить бесчеловечные санкции до настоящего времени ею цинично игнорируются. В Сирии США заинтересованы лишь в разграблении национальных богатств суверенного сирийского государства.

На этом фоне США противодействуют репатриации сирийских граждан и послевоенному восстановлению страны. На подконтрольных США интернет-ресурсах размещаются материалы, авторы которых насаждают ложное мнение о жизни населения в Сирийской Арабской Республике.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, именно в соседних с Сирией странах отмечается резкое ухудшение условий жизни сирийских беженцев. Наибольшее количество обращений мигрантов за помощью связано с нехваткой продовольствия, питьевой воды, строительных материалов, жилых помещений и медикаментов. Даже по информации ангажированной международной организации «Хьюман райтс уотч», в Ливане уровень смертности беженцев от коронавирусной инфекции в три раза выше аналогичного показателя по местным гражданам.

О деструктивности подходов США к урегулированию ситуации в Сирии свидетельствует и обстановка в подконтрольном им лагере беженцев «Эль-Холь». В лагере сохраняется высокий уровень преступности, недостаток продуктов питания, низкое качество воды, неудовлетворительное медицинское обеспечение, наличие нескольких тысяч беспризорных детей, родители которых погибли или пропали без вести.

Из-за наличия серьезных проблем в сфере безопасности в лагере большинство гуманитарных организаций не могут осуществлять свою деятельность. Несмотря на проведенную операцию по выявлению ячеек террористов и их пособников, убийства в «Эль-Холе» продолжаются. При этом в ходе данной операции ряд объектов социальной инфраструктуры вышел из строя, что еще больше осложнило ситуацию в лагере.

Данные факторы ведут к росту социальной и межэтнической напряженности среди обитателей «Эль-Холя» и способствуют их дальнейшей радикализации.

Все это наглядно демонстрирует, какими способами США решают геополитические задачи, не имеющие ничего общего с восстановлением мирной жизни в Сирии и Ближневосточном регионе в целом.

Требуем от США прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на социальную и экономическую обстановку в Сирийской Арабской Республике и незамедлительно вернуть под контроль правительства республики все незаконно оккупированные территории Сирии, а также отменить нелегитимные санкции.

- руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев

- руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф

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