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13.05.2021 (09:30)

Общевойсковая армия ЮВО на Кубани и Северном Кавказе усилилась новым полком РХБ защиты

В боевой состав общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани и Северном Кавказе, вошел отдельный полк радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Данная воинская часть в себя включает подразделения РХБ разведки, специальной обработки, аэрозольного противодействия и огнеметные подразделения.

Новый полк оснащен более чем 200 единицам вооружения, военной и специальной техники. Среди них разведывательные химические машины различных модификаций, автомобильные химические лаборатории АЛ-4М, машины аэрозольной маскировки БАГ, машины специальной обработки вооружения и техники АРС-14КМ, тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек» и модернизированные реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности «Шмель-М».

Впервые в составе общевойскового объединения ЮВО сформирован полк, способный выполнять весь комплекс задач, стоящих перед войсками РХБ защиты, без привлечения дополнительных сил и средств.

Уже в летнем периоде обучения подразделениям новой воинской части предстоит выполнять ряд учебно-боевых задач в составе общевойскового объединения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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