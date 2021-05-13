13.05.2021 (09:15)

Во Владикавказе встретят тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

15 мая на железнодорожную станцию Владикавказ в Северной Осетии прибудет тематический поезд в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации.

Во Владикавказе эшелон встретят представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), правительства республики и администрации города, суворовцы, юнармейцы, жители и гости города воинской славы.

Специальный состав будет открыт для посещения в течение 4 часов с 09:00 до 13:00 15 мая. Его экспозицию все желающие могут бесплатно посетить на железнодорожной станции. Гости смогут посетить 17 тематических вагонов, а также увидеть образцы новейшей техники – бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ» – на трех открытых платформах состава.

В вагонах размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию Вооружённых Сил России, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооружённых Сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии.

Для посетителей на специально оборудованной платформе-сцене выступят артисты Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля «Успех» Окружного Дома Офицеров военного округа.

Кроме того, в агитпоезде функционирует магазин «Военторг», в котором можно приобрести товары с символикой «Армия России» и сувениры с логотипом акции.

Далее на территории ЮВО поезд остановится на станциях Назрань и Волгоград-1.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

На официальном сайте Министерства обороны РФ открыт специальный мультимедийный раздел, посвящённый акции (http://echelon2021.mil.ru), где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город.

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