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13.05.2021 (09:00)

В Северной Осетии военнослужащие соединения связи ЮВО приступили к испытаниям на повышение классной квалификации

Во Владикавказе военнослужащие соединения связи 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к испытаниям на повышение классной квалификации.

Контрольные занятия проводятся по предметам боевой, командирской, огневой, физической подготовкам и вождению. Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту.

Военнослужащие ЮВО сдали нормативы по огневой подготовке. Огонь велся из оборудованного укрытия по движущимся целям со сменой огневых позиций.

Классная квалификация является показателем, характеризующим профессиональный уровень военнослужащего в соответствии с замещаемой воинской должностью. Подобные испытания проводятся дважды в год и позволяют оценить профессиональный уровень подготовки военнослужащих, выявить лучших из них.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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